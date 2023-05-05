Свекра Алсу обокрал на миллион сотрудник его ресторана

68-летний Абрамов обратился в полицию с заявлением о том, что сотрудник "Башкортостана" украл у заведения больше миллиона рублей.

Ранее певец Александр Серов признался, что простил обокравшую его домработницу. Артист подчеркнул, что удивлен поступком женщины, так как он предоставлял благотворные условия для работы — вовремя выплачивал зарплату, а также премировал работников. При этом Серов заявил, что у домработницы в тот момент был непростой период в жизни, проблемы с домом и мужем.