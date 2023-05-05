Арестованная за оправдание терроризма режиссер Беркович не признала вину

Арестованная судом режиссер Евгения Беркович не признала вину в оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 5 мая, со ссылкой на ее адвоката сообщает РИА Новости.

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Режиссера арестовали и отправили на два месяца в СИЗО за пьесу на YouTube.

«В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте... для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма», — заявила она.