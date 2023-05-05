В Челнах сотрудники и клиенты "Вкусно - и точка" потушили горящую машину

В Набережных Челнах сотрудники и клиенты "Вкусно - и точка" потушили горящую машину
В Набережных Челнах сотрудники и клиенты закусочной «Вкусно — и точка» помогли потушить загоревшийся неподалеку от заведения Lada 2115, сообщают «Челнинские Известия».
По данным издания, водитель автомобиля забежал в заведение и попросил помощи у присутствующих. Сотрудник точки общепита бросился к горящей машине с огнетушителем, также на помощь пришли посетители.
На видео с места происшествия видно, что пламя разгорелось в салоне машины. Огонь тушили минимум трое мужчин с огнетушителями. Также на место происшествия прибыли пожарные.