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В отношении Евгении Беркович возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает РИА Новости.

В отношении Евгении Беркович возбудили дело об оправдании терроризма
© ТАСС

По данным агентства, причиной стало чтение пьесы на YouTube в неустановленное время и неустановленном месте для неограниченного круга лиц. По словам адвоката обвиняемой, в тексте зачитанной пьесы содержится оправдание терроризма.

4 мая Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

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