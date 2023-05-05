В отношении Евгении Беркович возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной стало чтение пьесы на YouTube в неустановленное время и неустановленном месте для неограниченного круга лиц. По словам адвоката обвиняемой, в тексте зачитанной пьесы содержится оправдание терроризма.