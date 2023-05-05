В Серове задержали пожилого боксера, который отпилил голову другу детства

В Серове задержали 66-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своим другом детства. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел 22 апреля текущего года. По данным источника, в день трагедии бывшие боксеры устроили застолье, в ходе которого между ними завязался конфликт.

Во время выяснения отношений один из них схватил 30-килограммовый предмет и несколько раз бросил его на голову оппоненту. В результате пострадавший скончался на месте.

Убийца попытался избавиться от улик: мужчина отпилил погибшему голову, а после выбросил ее в мусорный бак. После этого россиянин позвонил в полицию и сообщил об «обнаружении» тела друга.

Вскоре правоохранителям удалось выяснить, что расправу над пенсионером устроил его друг. Оказалось, что пока мужчина расчленял тело погибшего, на его телефоне работал диктофон.