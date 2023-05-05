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В Серове задержали пожилого боксера, который отпилил голову другу детства

В Серове задержали 66-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своим другом детства. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Свердловской области.

В Серове задержали пожилого боксера, который отпилил голову другу детства
© РИА Новости

Инцидент произошел 22 апреля текущего года. По данным источника, в день трагедии бывшие боксеры устроили застолье, в ходе которого между ними завязался конфликт.

Во время выяснения отношений один из них схватил 30-килограммовый предмет и несколько раз бросил его на голову оппоненту. В результате пострадавший скончался на месте.

Убийца попытался избавиться от улик: мужчина отпилил погибшему голову, а после выбросил ее в мусорный бак. После этого россиянин позвонил в полицию и сообщил об «обнаружении» тела друга.

Вскоре правоохранителям удалось выяснить, что расправу над пенсионером устроил его друг. Оказалось, что пока мужчина расчленял тело погибшего, на его телефоне работал диктофон.

Несмотря на попытки мужчины снять с себя вину, следователям удалось доказать его причастность к гибели друга. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сейчас он находится в СИЗО.

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