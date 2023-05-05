Десятки парашютистов попали в ураган на популярном курорте в Турции

Десятки парашютистов попали в ураган на популярном турецком курорте Олюдениз. Об этом пишет Habertürk.

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По данным издания, под влияние стихии попали 26 человек. После взлета с горы Бабадаг в ураган попали шесть одноместных парашютов и 10 тандемов.

Отмечается, что из-за ветра экстремалам не удалось приземлиться на заранее заготовленные площадки. В частности, стропы одного из них запутались в дереве. Спасатели помогли ему выбраться и доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарной, скорой помощи и другие экстренные службы. Поиски парашютистов продолжаются.