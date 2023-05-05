Неизвестный беспилотник попытался атаковать самолет в Шереметьево

Неопознанный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что атаке неизвестного дрона подвергся российский самолет, летевший из Самары в Москву. По словам одного из пассажиров рейса, коптер целился в борт лайнера.

«Когда до касания оставалось несколько десятков метров — внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с аэродромом», — говорится в сообщении.

После посадки самолета пилоты передали информацию службе безопасности столичной авиагавани, начата проверка инцидента.