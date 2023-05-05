В «Аэрофлоте» ответили на информацию о сближении самолета и беспилотника

Информация о сближении самолета авиакомпании «Аэрофлот» и неопознанного дрона является недостоверной. Подобные сведения ТАСС опровергли представители перевозчика.
«Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения», — сообщили в «Аэрофлоте».
По словам представителей российского перевозчика, возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось.
Ранее 5 мая стало известно, что неизвестный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево.