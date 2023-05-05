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В «Аэрофлоте» опровергли информацию о сближении самолета и беспилотника

Информация о сближении самолета авиакомпании «Аэрофлот» и неопознанного дрона является недостоверной. Подобные сведения ТАСС опровергли представители перевозчика.

В «Аэрофлоте» ответили на информацию о сближении самолета и беспилотника
© РИА Новости

«Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения», — сообщили в «Аэрофлоте».

По словам представителей российского перевозчика, возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось.

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