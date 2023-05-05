Возле газовой станции в Москве услышали взрыв

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве недалеко от газовой станции услышали взрыв. По информации канала, на место случившегося выехала полиция, которая обнаружила подозрительный сверток с трубками.

SHOT пишет, что инцидент произошел на улице Живописной в районе Хорошево-Мневники. Канал сообщает, что прибывшие к газораспределительной станции сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток, длина которого составила 30 см. SHOT пишет, что находка была обмотана изолентой.