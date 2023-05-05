Девочка принесла в школу пистолет и захотела расстрелять одноклассников

Mash: шестиклассница из Набережных Челнов принесла в школу пистолет с патронами
Шестиклассница из Набережных Челнов пронесла в школу пистолет, пять патронов и газовый баллончик, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По словам одноклассников девочки, она заявляла, что готовит им сюрприз. Утром 5 мая она принесла в школу оружие и сказала, что хочет расстрелять одноклассников и себя.
Ребята позвонили в полицию и рассказали о планах школьницы. Девочку отправили к директору, в школу приехал наряд полиции во главе с начальником УВД. Полицейские определили, что пистолет травматический. Теперь они выясняют, откуда у ребенка оружие.
Ранее стало известно, что в Новосибирске подросток принес в школу пистолет деда и случайно выстрелил в одноклассника.
Также сообщалось, что в Москве ученик четвертого класса принес в школу нож и стал размахивать им перед другими детьми.
В феврале СМИ писали, что 16-летний москвич принес на физкультуру пневматический пистолет и патроны.