ФСБ: задержанные в Запорожской области признались в подготовке теракта

Один из двоих задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, вторая — в хранении некоего пакета, который ей передали. Это свидетельствует из опубликованного Федеральной службой безопасности (ФСБ) видео.
«Я передавал передвижения и места дислокации российской армии. В апреле 2023 года со мной снова связались и попросили совершить теракт», — говорит мужчина на видео.
Женщина сообщила, что ее по телефону предупредили о том, что передадут ей некий конверт, она забрала принесенный пакет и убрала его в кладовку.
Днем 5 мая стало известно, что Федеральная служба безопасности России выявила группу диверсантов, которая намеревалась совершить покушение на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Российские силовики изъяли у них взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.