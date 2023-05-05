$78.61-0.6987.00-0.58

ФСБ: задержанные в Запорожской области признались в подготовке теракта

Один из двоих задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, вторая — в хранении некоего пакета, который ей передали. Это свидетельствует из опубликованного Федеральной службой безопасности (ФСБ) видео.

ФСБ: задержанные в Запорожской области признались в подготовке теракта
© ТАСС

«Я передавал передвижения и места дислокации российской армии. В апреле 2023 года со мной снова связались и попросили совершить теракт», — говорит мужчина на видео.

Женщина сообщила, что ее по телефону предупредили о том, что передадут ей некий конверт, она забрала принесенный пакет и убрала его в кладовку.

Днем 5 мая стало известно, что Федеральная служба безопасности России выявила группу диверсантов, которая намеревалась совершить покушение на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Российские силовики изъяли у них взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий