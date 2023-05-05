ФСБ: задержанные в Запорожской области признались в подготовке теракта

Один из двоих задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, вторая — в хранении некоего пакета, который ей передали. Это свидетельствует из опубликованного Федеральной службой безопасности (ФСБ) видео.

«Я передавал передвижения и места дислокации российской армии. В апреле 2023 года со мной снова связались и попросили совершить теракт», — говорит мужчина на видео.

Женщина сообщила, что ее по телефону предупредили о том, что передадут ей некий конверт, она забрала принесенный пакет и убрала его в кладовку.