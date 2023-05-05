ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФСБ РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

Правоохранители при обыске изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие к нему. Помимо этого, были найдены взрывчатые вещества. Диверсанты также занимались сбором информации о местонахождении военных объектов РФ и военнослужащих.

Двух украинских граждан задержали и заключили под стражу. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», передает РИА Новости.