ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, преступную деятельность координировали сотрудники ГУР МО Украины как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии. Изъято готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества. Арестованы двое участников диверсионно-террористической группы, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ - приготовление к террористическому акту), сообщили в ЦОС.