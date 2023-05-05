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Склады с легковоспламеняющимися жидкостями горят на площади 2 тыс. кв. м в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит склад с резиной и легковоспламеняющейся жидкостью, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Екатеринбургской области.

Крупный склад загорелся в Екатеринбурге
© Газета.Ru

Склад расположен на улице Базальтовая.

По данным МЧС, пламя охватило два складских помещения. В настоящее время идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Утром в пятницу, 5 мая, на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв, после которого начался пожар. Как утверждает Telegram-канал Baza, завод атаковали украинские беспилотники. Дрон якобы попал в одну из установок, после чего начался пожар.

Также сообщалось, что вечером 4 мая произошел пожар в административном здании на Ереванской улице района Царицыно в Москве.

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