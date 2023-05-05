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В российском городе загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями

В Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram-канале.

В российском городе загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями
© Lenta.ru

Уточняется, что склады находятся на улице Базальтовой. Огонь охватил два складских помещения. Кроме легковоспламеняющейся жидкости в строениях находится резина.

«Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

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