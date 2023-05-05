Тело молодой женщины обнаружили в хостеле в центре Москвы
Тело 20-летней женщины нашли в московском хостеле, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Сообщается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
По данным ведомства, труп постоялицы находился в хостеле на улице Казакова в центре города. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна причина смерти. Другую девушку, также находившуюся в этом хостеле, увезли в больницу.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.
Ранее тела двоих мужчин также были обнаружены в хостеле на западе Москвы.