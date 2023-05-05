$78.61-0.6987.00-0.58

Названа возможная причина атак на нефтезавод на Кубани

Украина может считать, что именно с Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае идет основное снабжение горюче-смазочными материалами российских войск. Именно это предположение могло сделать НПЗ главной целью для атак беспилотников, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Названа возможная причина атак на нефтезавод на Кубани
© ТАСС

«Этот НПЗ — ближайший к зоне украинского конфликта. Возможно, ВСУ предполагают, что именно оттуда идет снабжение войск горюче-смазочными материалами, что это одна из основных инфраструктур в этом отношении», — допустил Перенджиев.

Он подчеркнул, что поставки горючего для военной техники жизненно необходимы в рамках конфликта.

«Видимо, решили, что эта инфраструктура основная, критически важная. Поэтому решили по ней бить», — заключил военный политолог.

О повторной атаке на Ильский НПЗ стало известно утром 5 мая. Сотрудников эвакуировали после атаки дрона и начавшегося пожара. Предыдущая атака на завод была совершена днем ранее — 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий