Диверсанты заложили бомбу под ЛЭП в Саратове

В Саратове местный житель обнаружил под опорой линии электропередачи самодельное взрывное устройство, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной версии, заложить СВУ под ЛЭП могли диверсанты.

Горожанин сделал подозрительную находку вечером 4 мая и тут же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом и пакет с проводами, микросхемой и элементом питания.