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Диверсанты заложили бомбу под ЛЭП в Саратове

В Саратове местный житель обнаружил под опорой линии электропередачи самодельное взрывное устройство, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной версии, заложить СВУ под ЛЭП могли диверсанты.

Диверсанты заложили бомбу под ЛЭП в Саратове
© РИА Новости

Горожанин сделал подозрительную находку вечером 4 мая и тут же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом и пакет с проводами, микросхемой и элементом питания.

Похожие на взрывные устройства предметы нашли в Тверской области

Специалисты уничтожили СВУ контролируемым подрывом.

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