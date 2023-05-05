Пятеро российских подростков отравились окисью углерода в школе
В Ленинградской области пятеро подростков попали в больницу после токсического отравления газом в школе в Гатчинском районе. Об этом сообщает 78.ru.
По сведениям телеканала, трое детей попали в реанимацию. Предположительно, девятиклассница распылила газовый баллончик в школе в поселке Войсковицы. Все пострадавшие учатся в седьмом классе.
Как пишет Telegram-канал «112», несовершеннолетние могли отравиться окисью углерода. В учебном заведении начали работать сотрудники полиции.
Опасность окиси углерода состоит в том, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания. Концентрация его в воздухе более 0,1 процента приводит к летальному исходу.
3 мая сообщалось, что в Белгородской области пятерых школьников госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Четверо из них были размещены в педиатрическом отделении, один — в реанимации. По предварительной версии, подростки, находясь в учебном заведении, выпили жидкость неизвестного происхождения, которой и отравились. Белгородские следователи организовали проверку.