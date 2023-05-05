Пятеро российских подростков отравились окисью углерода в школе

В Ленинградской области пятеро подростков попали в больницу после токсического отравления газом в школе в Гатчинском районе. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, трое детей попали в реанимацию. Предположительно, девятиклассница распылила газовый баллончик в школе в поселке Войсковицы. Все пострадавшие учатся в седьмом классе.

Как пишет Telegram-канал «112», несовершеннолетние могли отравиться окисью углерода. В учебном заведении начали работать сотрудники полиции.

Опасность окиси углерода состоит в том, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания. Концентрация его в воздухе более 0,1 процента приводит к летальному исходу.