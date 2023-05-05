Мужчины подрались на борту самолета. Видео от очевидцев потасовки, случившейся на примерно 10-километровой высоте, появилось в Telegram-канале «Свет».

В пятницу на рейсе авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавшем по маршруту Чита — Екатеринбург, пьяные люди в военной форме устроили драку. Кроме того, они кричали и матерились друг на друга, игнорируя замечания окружающих.

Как сообщил каналу один из пассажиров, дебоширы агрессивно вели себя в течение часа, а инициатора драки пришлось удерживать соседу-подполковнику все оставшиеся полтора часа полета. По предварительным сведениям, группа агрессивных пассажиров возвращалась с фронта, и в одиночку с ними стюардессам справиться не удалось.