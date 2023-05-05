Из-за бушующих пожаров в Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«Режим ЧС введен в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской, Свердловской и Амурской областей, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 23 пожара на землях лесного фонда на площади 2 236 га, в Курганской — один пожар с площадью 5 га.

«Для оказания помощи регионам в контроле над лесопожарной обстановкой привлечено 625 человек: в Курганской области 218 работников, в том числе: 83 работника ФБУ „Авиалесоохрана“; 100 работников Ханты-Мансийского АО БУ „Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов“; 35 работников Ямало-Ненецкого АО ГКУ „Ямалспас“», — сообщают в ведомстве.