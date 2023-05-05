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Shot: неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Петербурге

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции Кондакопшино на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На ж/д станции в Петербурге подожгли релейный шкаф
© РИА Новости

Отмечается, что сотрудники станции при осмотре обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри. На движение поездов это не повлияло.

Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с релейным шкафом бутылку с воспламеняющейся жидкостью и перчатки. В настоящее время диверсантов разыскивают.

Накануне сообщалось, что шесть пригородных поездов задерживались утром 4 мая на финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за поджога релейного шкафа.

В конце апреля также сообщалось, что в Новосибирске неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 17-летнего россиянина по подозрению в подготовке диверсии, заключавшейся в поджоге местной электроподстанции.

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