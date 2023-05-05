На ж/д станции в Петербурге подожгли релейный шкаф

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции Кондакопшино на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что сотрудники станции при осмотре обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри. На движение поездов это не повлияло.

Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с релейным шкафом бутылку с воспламеняющейся жидкостью и перчатки. В настоящее время диверсантов разыскивают.

Накануне сообщалось, что шесть пригородных поездов задерживались утром 4 мая на финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за поджога релейного шкафа.

В конце апреля также сообщалось, что в Новосибирске неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге.