Спасатели эвакуировали человека с высоты более пяти тысяч метров на Эльбрусе

Туриста эвакуировали с высоты 5,2 тысячи метров на горе Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что помощь понадобилась молодому человеку 2007 года рождения, который почувствовал недомогание во время восхождения. Он поднимался на Эльбрус в составе двух человек из Нижегородской области.

Участие в поисково-спасательной операции приняли 10 человек. Они обнаружили туриста, у которого были признаки горной болезни. Его эвакуировали вниз в поселок Терскол. Медицинская помощь ему не потребовалась, передает Telegram-канал «МЧС КБР».

На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России и бывшего Советского Союза «Приют-11». Крайним сроком завершения работ называют 2025 год. В гостиничном комплексе также разместят спасателей, чтобы они могли быстрее добираться при необходимости до восходящих по южному склону.