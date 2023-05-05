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Спасатели эвакуировали человека с высоты более пяти тысяч метров на Эльбрусе

Туриста эвакуировали с высоты 5,2 тысячи метров на горе Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Спасатели эвакуировали человека с высоты более пяти тысяч метров на Эльбрусе
© Вечерняя Москва

Уточняется, что помощь понадобилась молодому человеку 2007 года рождения, который почувствовал недомогание во время восхождения. Он поднимался на Эльбрус в составе двух человек из Нижегородской области.

Участие в поисково-спасательной операции приняли 10 человек. Они обнаружили туриста, у которого были признаки горной болезни. Его эвакуировали вниз в поселок Терскол. Медицинская помощь ему не потребовалась, передает Telegram-канал «МЧС КБР».

На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России и бывшего Советского Союза «Приют-11». Крайним сроком завершения работ называют 2025 год. В гостиничном комплексе также разместят спасателей, чтобы они могли быстрее добираться при необходимости до восходящих по южному склону.

В августе 2022 года две группы туристов под руководством педагогов Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма совершили пешие походы четвертой категории сложности. Первая группа прошла маршрут по Центральному Кавказу — от Осетии до Эльбруса. Она преодолела перевалы категории трудности 2А и поднялась на вершину Эльбруса.

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