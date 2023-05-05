Повар разделал тело убитого россиянина тесаком и раскидал его ноги по улицам

В Ленинградской области задержали 27-летнего повара, расчленившего друга тесаком для мяса и раскидавшего части его тела по Выборгу. Об этом сообщает «Фонтанка».

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В начале декабря 2022 года мужчины поссорились из-за долга. Во время ссоры повар ударил товарища ножом в горло. Тот скончался на месте. Подозреваемый в течение двух дней разделывал тело друга, а после стал потихоньку разбрасывать отрезанные конечности по городу в разных пакетах.

16 февраля у стен Аннинских укреплений была найдена мужская нога, вторую ногу в бежевом носке обнаружили вечером 16 апреля возле гаражей на Малой Батарейной горе в Выборге. Она была завернута в полиэтиленовый пакет. А на Первомай за гаражами на Путейской улице подросток случайно нашел три пакета с туловищем, головой и руками.