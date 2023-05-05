Трехметровый дрон нашли в Ростовской области

Беспилотник-разведчик, который занимался наводкой на местную газораспределительную станцию, нашли в поле в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Находку сделал местный житель в двух километрах от поселка Нижнедонской. Длина беспилотника составляет три метра, ширина — 75 см. Отмечается, что приехавшие на место правоохранительные органы изъяли беспилотник.

Отмечается, что дрон прилетел с территории Украины. Причина его падения неизвестна.

Ранее сообщалось, что на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв. По данным портала, утром 5 мая завод атаковали украинские беспилотники. Дрон попал в одну из установок, после чего начался пожар.