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В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против руферов-экскурсоводов

Правоохранительные органы в Петербурге впервые возбудили уголовное дело против организаторов экскурсий по крышам. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против руферов-экскурсоводов
© ТАСС

"По материалам полицейской проверки возбуждено первое уголовное дело против организаторов незаконных экскурсий по крышам по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Ранее таких уголовных дел не возбуждалось в принципе", - сказали ТАСС в главке.

В течение недели полиция провела серию проверок по объявлениям о прогулках по крышам в историческом центре Петербурга и привлекла около 20 руферов-экскурсоводов к административной ответственности за нелегальное предпринимательство. Кроме того, в ходе рейда полицейские установили, что ни одна из экскурсий не была обеспечена необходимыми мерами безопасности в связи с нахождением их участников на крышах зданий. Ввиду опасности для жизни и здоровья людей полиция направила материалы проверки в следственные органы - итогом стало решение о возбуждении уголовного дела.

Полиция продолжает работу по установлению организаторов небезопасного бизнеса.

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