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В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик

В поле в Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик
© Lenta.ru

По информации канала, дрон занимался наводкой на местную газораспределительную станцию, его нашел местный житель в двух километрах от поселка Нижнедонской.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли дрон и выяснили, что в длину он составляет три метра, в ширину — 75 сантиметров. Предполагается, что дрон прилетел с территории Украины. По каким причинам он упал в поле, пока неизвестно.

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