В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик

В поле в Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT.

По информации канала, дрон занимался наводкой на местную газораспределительную станцию, его нашел местный житель в двух километрах от поселка Нижнедонской.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли дрон и выяснили, что в длину он составляет три метра, в ширину — 75 сантиметров. Предполагается, что дрон прилетел с территории Украины. По каким причинам он упал в поле, пока неизвестно.