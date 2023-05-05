Названа причина нового пожара на Ильском НПЗ
Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае стало самовоспламенение предыдущего очага пожара, возникшего после атаки дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Напомним, что утром сегодня, 5 мая, на Ильском НПЗ произошло возгорание. Его ликвидировали на площади в 60 квадратных метров еще до прибытия подразделений МЧС.
«Предварительно, возгорание произошло из-за самовоспламенения разлившихся нефтепродуктов», — заявил источник агентства.
Ранее, 4 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар локализовали на площади в 400 квадратных метров и вскоре потушили. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что возгорание началось из-за падения четырех беспилотников, один из которых не взорвался.