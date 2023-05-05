$78.61-0.6987.00-0.58

СМИ: в Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек

Подозреваемого в убийстве восьми человек в Младеноваце под Белградом задержали. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило Национальное телевидение Сербии со ссылкой на неназванный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел в ночь на 5 мая в Младеноваце. Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия на ходу из машины. В результате происшествия погибли восемь человек, еще 13 получили ранения. После этого нападавший продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявили план «Вихрь».

По информации телевидения, нападавшего задержали недалеко от города Крагуевац.

Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до восьми

Напомним, что это уже не первый инцидент со стрельбой в Сербии за последние дни. Накануне 14-летний подросток взял пистолет отца и открыл огонь в школе в районе Врачар в центре Белграда. Восемь детей и охранник погибли, еще шестеро детей и один учитель пострадали.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий