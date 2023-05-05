СМИ: в Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек
Подозреваемого в убийстве восьми человек в Младеноваце под Белградом задержали. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило Национальное телевидение Сербии со ссылкой на неназванный источник.
По информации СМИ, инцидент произошел в ночь на 5 мая в Младеноваце. Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия на ходу из машины. В результате происшествия погибли восемь человек, еще 13 получили ранения. После этого нападавший продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявили план «Вихрь».
По информации телевидения, нападавшего задержали недалеко от города Крагуевац.
Напомним, что это уже не первый инцидент со стрельбой в Сербии за последние дни. Накануне 14-летний подросток взял пистолет отца и открыл огонь в школе в районе Врачар в центре Белграда. Восемь детей и охранник погибли, еще шестеро детей и один учитель пострадали.