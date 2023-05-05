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Mash: новую атаку на НПЗ "Ильский" могла совершить группа диверсантов

Атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края могла совершить группа диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: диверсантов задержали после новой атаки на Ильский НПЗ
© © Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram

По данным портала, злоумышленников задержали. Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.

Сотрудники НПЗ рассказали, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи самодельного взрывного устройства. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что утром 5 мая на территории НПЗ «Ильский» произошел взрыв после атаки украинского дрона. По данным портала, БПЛА попал в одну из установок, после чего начался пожар.

СМИ: Ильский НПЗ подвергся новой атаке беспилотников

НПЗ «Ильский» также был атакован в ночь с 3 на 4 мая. Тогда в атаке ВСУ задействовали четыре беспилотника. Очевидцы сообщали о взрывах до начала пожара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в результате пожара на заводе никто не пострадал.

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