СМИ: диверсантов задержали после новой атаки на Ильский НПЗ

Атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края могла совершить группа диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© © Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram

По данным портала, злоумышленников задержали. Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.

Сотрудники НПЗ рассказали, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи самодельного взрывного устройства. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что утром 5 мая на территории НПЗ «Ильский» произошел взрыв после атаки украинского дрона. По данным портала, БПЛА попал в одну из установок, после чего начался пожар.