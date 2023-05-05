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Tanjug: МВД Сербии привлекло более 600 силовиков к поиску стрелявшего в Младеноваце

Министерство внутренних дел Сербии направило на поиски преступника, который устроил стрельбу в муниципалитете Младеновац и убил восемь человек, более 600 сотрудников силовых структур. Об этом сообщает Tanjug..

МВД Сербии направило 600 силовиков на поиски стрелявшего под Белградом
© Газета.ru

Как передает агентство, для поимки преступника задействованы вертолеты и беспилотники.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал инцидент террористическим актом.

Среди убитых уточнены две личности — это 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется.

Считается, что стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять.

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