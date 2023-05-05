МВД Сербии направило 600 силовиков на поиски стрелявшего под Белградом

Министерство внутренних дел Сербии направило на поиски преступника, который устроил стрельбу в муниципалитете Младеновац и убил восемь человек, более 600 сотрудников силовых структур. Об этом сообщает Tanjug..

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Как передает агентство, для поимки преступника задействованы вертолеты и беспилотники.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал инцидент террористическим актом.

Среди убитых уточнены две личности — это 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется.