МВД Сербии направило 600 силовиков на поиски стрелявшего под Белградом

Tanjug: МВД Сербии привлекло более 600 силовиков к поиску стрелявшего в Младеноваце
Министерство внутренних дел Сербии направило на поиски преступника, который устроил стрельбу в муниципалитете Младеновац и убил восемь человек, более 600 сотрудников силовых структур. Об этом сообщает Tanjug..
Как передает агентство, для поимки преступника задействованы вертолеты и беспилотники.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал инцидент террористическим актом.
Среди убитых уточнены две личности — это 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется.
Считается, что стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять.