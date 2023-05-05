На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, утром 5 мая завод атаковали украинские беспилотники. Дрон попал в одну из установок, после чего начался пожар.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал.

НПЗ «Ильский» также был атакован в ночь с 3 на 4 мая. Тогда в атаке ВСУ задействовали четыре беспилотника. Очевидцы сообщали о взрывах до начала пожара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в результате пожара на заводе никто не пострадал.