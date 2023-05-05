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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в центральной части острова Хонсю на побережье Японского моря. Как сообщило в пятницу метеорологическое управление страны, угрозы цунами нет, однако землетрясение может вызвать незначительные изменения уровня воды вдоль побережья.

В Японии произошло сильное землетрясение
© globallookpress.com

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине примерно 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В российском регионе произошло землетрясение

Подземные толчки ощутили жители нескольких префектур на побережье Японского моря, включая Ниигату.

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