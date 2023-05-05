В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в центральной части острова Хонсю на побережье Японского моря. Как сообщило в пятницу метеорологическое управление страны, угрозы цунами нет, однако землетрясение может вызвать незначительные изменения уровня воды вдоль побережья.