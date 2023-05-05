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Чеченцев задержали в Бельгии по подозрению в подготовке терактов и связях с ИГ

Прокуратура Бельгии заявила, что в стране задержали семь человек, в том числе выходцев из Чечни, подозреваемых в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) и подготовке терактов. Об этом пишет издание Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Чеченцев задержали в Бельгии по подозрению в подготовке терактов
© Lenta.ru

По данным СМИ, у троих из задержанных есть бельгийское гражданство. Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, причем некоторые из них уже совершали мелкие преступления.

Точную цель теракта пока не определили, заявили в прокуратуре. По предварительным данным, подозреваемые намеревались «атаковать учреждение, расположенное в Бельгии», и «активно искали оружие» на эти цели.

3 мая Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы лидера религиозно-экстремистской ячейки сторонников ИГ. Суд постановил, что мужчина занимался вовлечением выходцев из Центрально-Азиатского региона в террористическую деятельность.

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