В хостеле в центре Москвы нашли тело девушки

В одном из хостелов в центре Москвы нашли тело девушки. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, погибшей оказалась 20-летняя россиянка, причины ее смерти неизвестны. На ее теле специалисты не нашли признаков телесных повреждений, медэкспертиза установит обстоятельства гибели.

Помимо этого, в больницу доставили еще одну постоялицу хостела, подробностей о ее состоянии не приводится. После случившегося в ситуации разбирается Басманная межрайонная прокуратура.