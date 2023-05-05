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В хостеле в центре Москвы нашли тело девушки

В одном из хостелов в центре Москвы нашли тело девушки. Об этом сообщают «Известия».

В хостеле в центре Москвы нашли тело девушки
© ТАСС

По данным издания, погибшей оказалась 20-летняя россиянка, причины ее смерти неизвестны. На ее теле специалисты не нашли признаков телесных повреждений, медэкспертиза установит обстоятельства гибели.

Помимо этого, в больницу доставили еще одну постоялицу хостела, подробностей о ее состоянии не приводится. После случившегося в ситуации разбирается Басманная межрайонная прокуратура.

Ранее на юго-востоке Москвы в запертой квартире нашли мумии пожилой женщины и ее сына. До этого жители дома на Краснодонской улице пожаловались на подозрительный запах из квартиры соседей

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