Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до восьми

Число погибших в результате стрельбы, которая произошла 4 января в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми, информирует газета "Блиц". Среди убитых уточнены две личности - это21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется. Еще семерым пострадавшим потребовались операции. Среди раненых есть дети. Считается, что стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять, сын военного. Стрелок все еще на свободе, в регионе объявлен план "Вихрь". Его ищут в Шепшине. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал трагедию терактом. Также в Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда — погибли девять человек. Среди убитых — восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены, все они находятся в больнице. Президент Сербии Вучич предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.