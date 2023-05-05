$78.61-0.6987.00-0.58

Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до восьми

Число погибших в результате стрельбы, которая произошла 4 января в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми, информирует газета "Блиц". Среди убитых уточнены две личности - это21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется. Еще семерым пострадавшим потребовались операции. Среди раненых есть дети. Считается, что стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять, сын военного. Стрелок все еще на свободе, в регионе объявлен план "Вихрь". Его ищут в Шепшине. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал трагедию терактом. Также в Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда — погибли девять человек. Среди убитых — восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены, все они находятся в больнице. Президент Сербии Вучич предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до восьми
© Darko Vojinovic/AP
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий