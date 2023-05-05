Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до семи
В Сербии число погибших в результате стрельбы в деревне Дубона городской общины Младеновац выросло до семи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету "Вечерне новости".
По данным сербского издания, число пострадавших возросло до 13, среди них есть дети. Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых. По последним данным, подозреваемый в настоящее время окружен, но не сдается полиции и отстреливается.
Также в Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда - погибли девять человек. Среди убитых - восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены, все они находятся в больнице. 13-летний мальчик пришел в школу с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.
После произошедшего президент Сербии Александар Вучич заявил, что несовершеннолетний стрелок будет помещен в психиатрическую больницу. В стране в связи с трагедией будет объявлен трехдневный траур. Также президент Сербии Вучич предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.