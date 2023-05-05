$78.61-0.6987.00-0.58

Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до семи

В Сербии число погибших в результате стрельбы в деревне Дубона городской общины Младеновац выросло до семи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету "Вечерне новости".

Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до семи
© Depositphotos

По данным сербского издания, число пострадавших возросло до 13, среди них есть дети. Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых. По последним данным, подозреваемый в настоящее время окружен, но не сдается полиции и отстреливается.

Также в Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда - погибли девять человек. Среди убитых - восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены, все они находятся в больнице. 13-летний мальчик пришел в школу с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.

После произошедшего президент Сербии Александар Вучич заявил, что несовершеннолетний стрелок будет помещен в психиатрическую больницу. В стране в связи с трагедией будет объявлен трехдневный траур. Также президент Сербии Вучич предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий