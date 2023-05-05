Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до семи

В Сербии число погибших в результате стрельбы в деревне Дубона городской общины Младеновац выросло до семи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету "Вечерне новости".

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По данным сербского издания, число пострадавших возросло до 13, среди них есть дети. Ранее сообщалось о трех погибших и девяти раненых. По последним данным, подозреваемый в настоящее время окружен, но не сдается полиции и отстреливается.

Также в Сербии 3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда - погибли девять человек. Среди убитых - восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены, все они находятся в больнице. 13-летний мальчик пришел в школу с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.