$78.61-0.6987.00-0.58

15-летнюю ученицу лицея нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе

В Самаре 15-летнюю ученицу лицея нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Гая, сообщает KP.RU.

15-летнюю ученицу лицея нашли мертвой под окнами дома в российском городе
© Lenta.ru

По информации издания, все произошло 4 мая. Горожане заметили во дворе перед подъездом тело, накрытое простыней, бригаду медиков и сотрудников полиции.

По предварительным данным, россиянка погибла при падении с 17-го этажа.

«Она училась в одном из лицеев Самары. По данному адресу она не проживала, она жила с мамой на совсем другой улице. Мама воспитывала дочь одна. Семья благополучная», — разъяснил источник в правоохранительных органах.

Школьница увлекалась спортом, пробовала себя в модельном бизнесе, любила путешествия. Сотрудники полиции организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

3 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге школьницу из Вьетнама обнаружили мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Пехотинцев. Предполагалось, что несовершеннолетняя иностранка могла выпасть из окна. Полиция организовывала проверку по факту инцидента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий