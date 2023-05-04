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Уборщица хлебокомбината в Подмосковье погибла в тестомесе

Уборщицу хлебокомбината в подмосковном городе Клин погибла, упав в тестомес, сообщает «112». Тело женщины обнаружили ее коллеги, работавшие в ночную смену.

Уборщица хлебокомбината в Подмосковье погибла в тестомесе
© РИА Новости

По данным канала, в обязанности погибшей входила мойка оборудования цеха, в том числе и промышленной тестомесильной машины с непрерывным циклом работы.

Полиция проводит проверку, предварительная версия — несчастный случай, пишет «112». Предположительно, женщина в процессе мытья оборудования наклонилась и упала внутрь работающей машины.

«По факту обнаружения в четверг, 4 мая, тела женщины 1967 года рождения, осуществлявшей уборку внутри станка для перемешивания теста, организовано проведение доследственной проверки», — сообщает подмосковный СК.

Следователи проводят опросы сотрудников предприятия. Они назначили необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что руку сотрудницы кафе «Хинкали Gали» в Новой Москве закрутило в тестомес. Видео с моментом госпитализации женщины попало в сеть.

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