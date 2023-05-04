В Египте пропал без вести российский журналист Смольянинов

В Египте без вести пропал спортивный журналист и автор YouTube-канала «Невиданный футбол» россиянин Алексей Смольянинов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что Смольянинов прилетел в Каир на съёмки документального фильма о футбольной жизни Египта. 4 мая он должен был сесть на самолёт до Москвы, но пропал. Вещи журналиста остались в гостинице – там его в последний раз видели вчера.