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В Египте ищут пропавшего без вести российского журналиста Смольянинова

В Египте без вести пропал спортивный журналист и автор YouTube-канала «Невиданный футбол» россиянин Алексей Смольянинов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Египте пропал без вести российский журналист Смольянинов
© телеграм-канал SHOT

Уточняется, что Смольянинов прилетел в Каир на съёмки документального фильма о футбольной жизни Египта. 4 мая он должен был сесть на самолёт до Москвы, но пропал. Вещи журналиста остались в гостинице – там его в последний раз видели вчера.

На данный момент знакомые Смольянинова ведут поиски журналиста и просят помощи у тех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении.

Ранее россиянин пропал в Непале после нападения носорога.

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