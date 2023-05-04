В районе Царицыно в Москве в административном здании, расположенном на Ереванской улице, возник сильный пожар. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, люди из всех помещений здания были эвакуированы до приезда сотрудников экстренных служб.

Источник пояснил, что маршевая лестница в доме может обрушиться.

По словам собеседника агентства, у здания сложная конфигурация. Он добавил, что пожар полностью охватил крышу.

На месте инцидента работают наряды огнеборцев.