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В московской многоэтажке рухнул лифт с подростком

Падение лифта произошло в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы. В это время в кабине находился подросток, он получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В московской многоэтажке рухнул лифт с подростком
© РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 мая на улице Верхние поля. Кабина лифта упала с 11-го этажа на 6-й. Подростка, который находился ввнутри кабины во время падения, госпитализировали. Он получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

Лифт с людьми сорвался в жилом доме в российском городе

Также в одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабинка остановилась. В результате происшествия никто не пострадал.

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