В московской многоэтажке рухнул лифт с подростком

Падение лифта произошло в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы. В это время в кабине находился подросток, он получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 мая на улице Верхние поля. Кабина лифта упала с 11-го этажа на 6-й. Подростка, который находился ввнутри кабины во время падения, госпитализировали. Он получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.