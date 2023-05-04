Число спасателей на пожаре в тюменском селе Успенка увеличено почти втрое

Масштабный пожар в селе Успенка Тюменской области тушат более 200 человек и 50 единиц техники, сообщает в пресс-службе МЧС по региону. Также сообщалось, что в тушении задействовано 74 человека.

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Ранее глава Тюменского района Светлана Иванова заявила, что природный пожар перекинулся на село Успенка в Тюменском районе, жителям рекомендовано срочно покинуть дома. По ее словам, в текущий момент идет эвакуация местных жителей в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный.

В информационном центре правительства Тюменской области, "в результате развития серьезного природного пожара в районе населенного пункта Успенка Тюменского района произошло возгорание жилых домов", село частично эвакуируется, в том числе отделение временного проживания граждан пожилого возраста и Успенский детский психоневрологический интернат.