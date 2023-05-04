$78.61-0.6987.00-0.58

Число спасателей на пожаре в тюменском селе Успенка увеличено почти втрое

Масштабный пожар в селе Успенка Тюменской области тушат более 200 человек и 50 единиц техники, сообщает в пресс-службе МЧС по региону. Также сообщалось, что в тушении задействовано 74 человека.

Число спасателей на пожаре в тюменском селе Успенка увеличено почти втрое
© МЧС России/РИА Новости

Ранее глава Тюменского района Светлана Иванова заявила, что природный пожар перекинулся на село Успенка в Тюменском районе, жителям рекомендовано срочно покинуть дома. По ее словам, в текущий момент идет эвакуация местных жителей в пункт временного размещения в микрорайоне Молодежный.

В информационном центре правительства Тюменской области, "в результате развития серьезного природного пожара в районе населенного пункта Успенка Тюменского района произошло возгорание жилых домов", село частично эвакуируется, в том числе отделение временного проживания граждан пожилого возраста и Успенский детский психоневрологический интернат.

К тушению пожара были привлечены 74 человека, а также 51 единица техники. Кроме этого, дополнительно задействовали два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий