Шесть учителей были убиты при нападении на школу в Пакистане

В Пакистане в результате нападения на школу погибло шестеро педагогов. Об этом сообщает Reuters. Инцидент произошел 4 мая в районе Парачинар племенного округа Куррам неподалеку от границы с Афганистаном.

По версии правоохранителей, массовое убийство учителей-шиитов может быть связано с их конфессиональной принадлежностью. Нападение могло стать ответом талибов на недавнюю расправу над учителем, который был последователем суннизма. Отмечается, что оба инцидента произошли в одном и том же районе.

По данным источника, большую часть населения Куррама составляют шииты, которые часто подвергаются нападениям со стороны представителей запрещенной в России организации "Талибан". Талибы исповедуют суннитский ислам и считают последователей шиизма еретиками. Сейчас в происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов.