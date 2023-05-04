Режиссера Беркович задержали по делу об оправдании терроризма

Следственный комитет задержал театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, возбужденному после постановки спектакля "Финист - Ясный сокол". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в четверг.

"Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на "подозреваемые" и задержали", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат Петрийчук Юлия Кузнецова подтвердила ТАСС задержание ее подзащитной, отметив, что не может дать более подробного комментария, так как в настоящий момент девушку допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что в отношении Беркович возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Причиной этого стал поставленный ею спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама. Как рассказала журналистам мать режиссера Елена Эфрос, следователи провели обыск в ее квартире в Санкт-Петербурге. Петрийчук написала сценарий для этого произведения.

Беркович - российский театральный режиссер. Окончила в 2013 году мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Она участвовала в труппе "Седьмая студия", ставила спектакли в "Гоголь-центре", МХТ имени А. П. Чехова и на других площадках.