В Краснодарском крае началось извержение грязевого вулкана Шуго

На Кубани проснулся грязевой вулкан Шуго - один из крупнейших подобных природных объектов в Краснодарском крае. Кадры бурного извержения запечатлел очевидец. Вырывающийся из-под земли метан подкидывал застывшую грязь на несколько метров вверх.

© Российская Газета

В крае таких природных достопримечательностей много, но Шуго самый известный, отчасти из-за удобного расположения - он находится неподалеку от Анапы, южнее станицы Варениковской в Крымском районе Кубани.

- Вот это да! Гул такой, как будто где-то канонада. Масса невероятная пошла. Отступаем, - говорит автор видео за кадром.

Кальдеры вулкана состоят из грязевых озер, а территория рядом облагорожена, так что грязевые ванны здесь принимают и местные жители, и туристы.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко, извержения в регионе бывают каждый год, но такие масштабные - редко.

- На данный момент то, что снято, выплескивается довольно сильно. Обычно от силы извергается на один-два метра. Бывают случаи, что грязь просто выплескивается и вытекает. Но извергаются они практически большую часть времени.

При извержении все вокруг пахнет сероводородом, потому что грязь выталкивает вырывающийся наружу метан.Находиться вблизи такого вулкана в это время может быть опасно.