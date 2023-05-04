$78.61-0.6987.00-0.58

СКР нашел еще 22 жертвы «московского отравителя» Выговского

Следственный комитет России нашел еще 22 жертвы серийного отравителя Алексея Выговского, который опаивал на вокзалах и в электричках Москвы своих жертв и грабил. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

СКР нашел еще 22 жертвы «московского отравителя» Выговского
© ТАСС

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СКР, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае его причиной являлось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — говорится в тексте.

Также следователи восстановили события тех дней, пообщавшись с родственниками погибших и свидетелями преступлений и проведя анализ более 50 детализаций телефонных соединений. По итогам проведенной работы СКР вышла на Выговского, которого уже итак осудили на 22 года и три месяца лишения свободы за отравление 22 людей.

«В ходе следственных действий с подозреваемым следователем был установлен психологический контакт с ним, и под тяжестью предъявленных доказательств, осознав неотвратимость наказания, он признался в совершенных деяниях», — отметили в СКР.

Таким образом следователи смогли установить, что с октября 2007 года по январь 2009 года Выговский отравил и ограбил на вокзалах и электричках Курского и Казанского направлений 44 человека. Все они скончались от острого отравления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий