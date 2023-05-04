СКР нашел еще 22 жертвы «московского отравителя» Выговского

«В ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СКР, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае его причиной являлось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — говорится в тексте.