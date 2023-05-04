В ВС России назвали причину взрыва в Мариуполе

По словам собеседника агентства, взрыв произошел при разминировании на "Азовстали"

Взрыв, который был слышен в городе Мариуполе в четверг, произошел в результате подрыва саперами взрывоопасного предмета на территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщили ТАСС в четверг в командовании группировки войск "Юг".

Ранее в ряде украинских Telegram-каналов распространилась информация о взрыве в Мариуполе.