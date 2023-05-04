В ВС России назвали причину взрыва в Мариуполе

В командовании группировки войск "Юг" назвали причину взрыва, который слышали в Мариуполе
По словам собеседника агентства, взрыв произошел при разминировании на "Азовстали"
Взрыв, который был слышен в городе Мариуполе в четверг, произошел в результате подрыва саперами взрывоопасного предмета на территории завода "Азовсталь".
Об этом сообщили ТАСС в четверг в командовании группировки войск "Юг".
Ранее в ряде украинских Telegram-каналов распространилась информация о взрыве в Мариуполе.
"Взрыв, который был слышен в Мариуполе, - это подрыв саперами взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории завода "Азовсталь", - рассказал собеседник агентства.