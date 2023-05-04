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В командовании группировки войск "Юг" назвали причину взрыва, который слышали в Мариуполе

По словам собеседника агентства, взрыв произошел при разминировании на "Азовстали"

В ВС России назвали причину взрыва в Мариуполе
© РИА Новости

Взрыв, который был слышен в городе Мариуполе в четверг, произошел в результате подрыва саперами взрывоопасного предмета на территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщили ТАСС в четверг в командовании группировки войск "Юг".

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Ранее в ряде украинских Telegram-каналов распространилась информация о взрыве в Мариуполе.

"Взрыв, который был слышен в Мариуполе, - это подрыв саперами взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории завода "Азовсталь", - рассказал собеседник агентства.

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