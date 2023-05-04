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В Комсомольске-на-Амуре раненый задержанный на ходу выпрыгнул из скорой и убежал

В Комсомольске-на-Амуре раненый в шею мужчина выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Хабаровского края.

Отмечается, что инцидент заснял видеорегистратор автомобиля, ехавшего позади скорой.

На кадрах ролика внезапно из кареты буквально выпадает пассажир. Несколько секунд он лежит неподвижно, затем встает на ноги и убегает.

Полуголый мужчина в Вологде разбил окно кареты скорой помощи и сбежал

В это время машина скорой продолжает движение.

В Минздраве пояснили, что бригаду на улицу Крылова,19 вызвал сотрудник полиции. Медики оказали раненому правонарушителю первую помощь и приняли решение госпитализировать его.

Стражи порядка также находились в карете, но сразу приступить к погоне не смогли. Они были вынуждены дождаться, пока скорая не остановится у обочины.

По предварительным данным, поиски правонарушителя пока не увенчались успехом.

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