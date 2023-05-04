$78.61-0.6987.00-0.58

Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу

В белгородском селе Головчино в 10 километрах от границы с Украиной нашли третью авиабомбу ФАБ-500, сообщает телеграм-канал Mash.

Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
© nsn.fm

Первая взорвалась на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, вторая ушла под землю на улице Шаландина. Специалисты предполагают, что третий снаряд мог прилететь с Харьковской области.

Фугасные авиабомбы ФАБ-500 находятся на вооружении как российской, так и украинской армии.

На территории Екатерининского дворца в Москве найден неразорвавшийся танковый снаряд

Mash со ссылкой на источники сообщает, что бомба закопалась под землю частного дома около недели назад. Хозяйка услышала звук удара, вышла во двор и увидела воронку. Сообщила о происшествии специалистам, которые по приезду эвакуировали улицу, дождались сухую погоду, раскопали и обезвредили снаряд.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий