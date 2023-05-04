Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу

В белгородском селе Головчино в 10 километрах от границы с Украиной нашли третью авиабомбу ФАБ-500, сообщает телеграм-канал Mash.

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Первая взорвалась на перекрестке улиц Ватутина и Губкина, вторая ушла под землю на улице Шаландина. Специалисты предполагают, что третий снаряд мог прилететь с Харьковской области.

Фугасные авиабомбы ФАБ-500 находятся на вооружении как российской, так и украинской армии.